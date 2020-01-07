Beyaz çile

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA ve Burdur'da etkili kar yağışı başta ulaşım olmak üzere zorluğa neden oldu. Isparta'da Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçeleri ile Sütçüler'in Kemse Ve Kasımlar köylerinde okullar tatil edilirken, Eğirdir, Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulalı Bilimler Üniversitesi de final sınavlarını ulaşımdaki aksamalar nedeniyle 1.5 saat erteledi. Burdur'un da Çeltikçi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Diğer araçların ise geçişine kontrollü olarak izin verildi. Çok sayıda araç yolda zor anlar yaşadı.