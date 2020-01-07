Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Beyaz çile

Beyaz çile

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Beyaz çile
ISPARTA ve Burdur'da etkili kar yağışı başta ulaşım olmak üzere zorluğa neden oldu. Isparta'da Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçeleri ile Sütçüler'in Kemse Ve Kasımlar köylerinde okullar tatil edilirken, Eğirdir, Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulalı Bilimler Üniversitesi de final sınavlarını ulaşımdaki aksamalar nedeniyle 1.5 saat erteledi. Burdur'un da Çeltikçi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Diğer araçların ise geçişine kontrollü olarak izin verildi. Çok sayıda araç yolda zor anlar yaşadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyaz çile
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN