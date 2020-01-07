Elif ninenin yaşam savaşı

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ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde 32 metrekarelik gecekonduda tek başına oturan Elif Yıldırım, alzheimer hastalığına yakalandı. Yıldırım'ın tek katlı evinin durumu ise görenleri üzüyor. Tuvalet ve mutfağın dışarıda olduğu evde yağmur sonrası akıtan çatı nedeniyle Yıldırım, güçlükle yaşamını sürdürüyor. Hastalığının ardından Yıldırım'ın kızı Gülenay Yıldırım, kendi evinden ayrılıp annesinin yanına taşındı. Alzheimer hastası annesinin tek başına yaşamasının mümkün olmadığını belirten Gülenay Yıldırım, "Evimiz küçük, eski ve çatısı akıyor. Kapı pencere sağlam değil. Yağmur ve rüzgar içeri giriyor. Annem buradan ayrılmak istemiyor. Ona göre burası çok sosyal, hatıralarını yaşadığı bir yer" diye konuştu. Karatepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz da hayırseverlere yardım çağrısı yaptı.