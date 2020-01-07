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Eski domatesin tadı ’da

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Eski domatesin tadı Antalya’da
ANTALYA'DA üretilen domates türleri, eskinin damak tadını arayanların ilgi odağı oldu. Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü de Geçmişten Gelen Lezzet isimli domates çeşidinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında kadın çiftçileri Antalya'ya getirdi. Kepez ilçesinde yer alan seraları ziyaret eden çiftçiler, topraksız tarımla ilgili de bilgi aldı. Ayrıca Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne ait sebze seralarında da inceleme gezisi düzenlendi.

TOPRAKSIZ TARIM
Topraksız tarımda kullanılan çoğaltma materyalleri, dikim, ilaçlama, sulama ve gübreleme sistemleri konularında ziraat mühendisleri kadın çiftçilere bilgi verdi.
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