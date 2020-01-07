BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki meslek liselerini 8'inci sınıf öğrencilerine tanıtmak amacıyla 'Geleceğim Mesleğim' buluşması düzenlendi. Mesleğinde başarılı konukların konuşmacı olarak katıldığı mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla düzenlenen lider öğrenci buluşmasında, Fethiye'deki tüm meslek liseleri stant açtı. Okullar yaptıkları eğitim öğretim ile ilgili broşürler dağıtarak bilgilendirme yaptı.ORTAOKULLARIN 8'inci sınıflarında okuyan öğrencilerin öğretmenleri ile katıldığı etkinlikte rehber öğretmen Zehra Cevik, rehabilitasyon görevlisi Selim Nakaş, turizmci Nacit Çatal, öğretim görevlisi Melek Pay ile avukat Ahmet Gökçe, meslek liselerini okuyup bugünlere nasıl geldiklerini anlattı. Anadolu Otelcilik Okulu mezunu turizmci Çatal, her işi yaptığını bugün için kendi işletmesinin bulunduğunu belirterek, "Zamanında bulaşık bile yıkadık. Bugünlere gelirken öğrendiklerimizi hedefe taşıdık" dedi.