Güneş Patara’dan yükselecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 temasını 'Patara Yılı' ilan etmesinin ardından gözler Kaş ilçesine çevrildi. 18 kilometre uzunluğundaki dünyanın en büyük plajlarından biri olan Patara Plajı ile iç içe bulunan Patara Antik Kenti'ni, 2019 yılında 176 bin 143 kişi ziyaret etti ve karşılığında 1 milyon 555 bin 771 TL gelir elde edildi. 'Patara Yılı' çalışmalarıyla antik kentin bu yıl ilgi odağı olması bekleniyor.Patara'nın yanı sıra, bu süreçten Patara Antik Kenti'nin komşusu Xanthos Antik Kenti'ne karlı çıkacak. Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Xanthos Antik Kenti'ni 2019 yılında 35 bin 510 kişi ziyaret etti. Karşılığında 312 bin 184 TL gelir sağlandı. Patara ve Xanthos antik kentlerini geçen yıl toplam 211 bin 653 kişi ziyaret etti ve karşılığında 1 milyon 867 bin 955 TL gelir sağlandı.Ayrıca, Patara Antik Kenti'nde yapılan kazılar geçen yıl, 12 aya çıkarıldı. Patara Antik Kenti'nde bu yılki çalışmalarda, Neron Deniz Feneri başta olmak üzere restorasyon çalışmalarının hız kazanması planlanıyor.

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