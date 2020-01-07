İnsanlık çuvala girdi

ANTALYA'DA kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Isparta yolu üzerinde, 5 köpek yavrusu ölü annelerinin baş uçunda çuval içerisinde bulundu. İnsanlık öldü dedirten olay, piknik yapmak için bölgeden aracıyla geçen iki çiftin ölü köpeği görmesiyle ortaya çıktı. Eşi Ayşe Süslü ile köpeğin başucundaki çuvalda hareketlilik fark eden Salih Süslü, aracı durdurarak çuvalı kontrol etti. Ağzı bağlı çuvaldan havlama sesi gelmesi üzerine Salih Süslü, birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen anne köpeğin başucundaki çuvaldan 5 yavruyu çıkardı.Süslü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi'ni arayarak, yavrulara sahip çıkılmasını istedi. Ancak her iki belediyeden de yerlerinin olmadığı ve alamayacakları cevabını aldı. Bunun üzerine yavru köpekleri araca alan Süslü, köpekleri Aksu ilçesinde veterinere götürdü. Veterinere bugün bakılması için ücret ödediğini söyleyen Salih Süslü, köpekleri sahiplenecek hayvansever arıyor. Olay sırasında Süslü ailesiyle beraber olan Utku ve Ezgi Sarıemir de yaşananlara isyan etti. Ezgi Sarıemin, "Bu olayı insanlık dışı buluyorum. Biraz daha geç kalınsa ölebilirlerdi, çünkü çok küçüklerdi" ifadelerini kullandı.

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