Öğretim görevlisi 2 kez hayat verdi

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ANTALYA'DA, 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan annesi Fevkiye Şahin'e (63) bir böbreğini veren Emine Şahin Semerci (38), 2 ay önce erkek bebek dünyaya getirdi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Semerci, mutluluğunu annesi ile paylaştı. Annesinin diyalize gireceğini öğrendikten sonra hiç düşünmeden gönüllü olduğunu belirten Semerci, "Hiç düşünmeden böbreğimi verdim" dedi. Anneanne Şahin, torunu Yağız'ı kucaklamanın sevincini yaşarken, "Kızımın verdiği böbrekle 4 yıldır sağlıklı yaşam sürüyorum" diye konuştu.