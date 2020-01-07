Örnek proje meyve verdi

BURDUR Valiliği tarafından geçen yıl mart ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan 'Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum' projesi meyve verdi. Bugüne kadar projeye 109 kişinin başvurduğu açıklanırken, 94'ünde başarılı sonuçlar alınmaya başladığı vurgulandı. 32 bağımlı kamuda istihdam edildi. Projeye destek veren paydaş kurumlar ve iş insanlarına plaket verildi.Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak projeyi İçişleri Bakanlığı'na örnek proje olarak sunduklarını anlattı. Uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye ve adli makamlar tarafından yapılmasıyla yetinilmeyecek kadar mühim bir mesele olduğunu aktaran Şıldak, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Proje kapsamındaki gençlerimizin pek çoğuyla, aileleriyle, yakınlarıyla birebir görüştüm. Nasıl bir bela olduğunu, nasıl çok çok mücadele gerektiren bir husus olduğuna bizzat şahit oldum" diye konuştu. Proje kapsamında tedavi gören uyuşturucu bağımlılarına iş veren iş insanlarına plaket verildi. Toplantıya Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Sevinç Sütlü, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de katıldı.

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