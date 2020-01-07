Serik sular altında

Antalya'daönceki gece yarısı başlayan yağışlar nedeniyle il genelinde su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle Antalya merkezde ulaşımda aksamalar yaşanırken, sahilde dev dalgalar oluştu. En ciddi zarar ise Serik ilçesinde yaşandı. Üründü, Çandır, Alacami ve Kökez mahallelerindeki dereler sağanak nedeniyle taştı. Yaklaşık 15 mahalleyi birbirine bağlayan yol sular altında kaldı. Derenin yakınında yer alan seralar da sular altında kaldı. Eminceler, Kadriye, Belek ve Karadayı mahallelerindeki tarım arazileri de sular altında kaldı.Kozağacı Mahallesi'nde, saat 09.00 sıralarında, hortum meydana geldi. Cam ve plastik seraların olduğu bölgede etkili olan hortum, 30 dekarlık alanda hasara neden oldu. 25-30 santimetre suyun içinde kalan seralarda başta domates, biber ve salatalık ile kesme çiçek olmak üzere ürünlerde büyük zarar meydana geldi.Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede kurtarma çalışmaları için adeta nöbet tuttu. Gece derenin taşması sonucu suda mahsur kalan bir otomobil ve bir kamyonet ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Çandır Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde mevsimlik işçi olarak çalışan 40 kişilik 5 aile de sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalırken, aileler jandarma tarafından kurtarıldı. Serik'te kamp yapan aralarında Fenerbahçe'nin de olduğu takımlar antrenmanlarını iptal etti. Şiddetli yağış Kumluca ilçesinde de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Hacıveliler Mahallesi Konak Yanı mevkii Baysı Deresi'nde taşkın meydana geldi. Yağışlar Gazipaşa ilçesinde de etkili oldu. Gazipaşa'da çok sayıda ev ve işyerinde su baskını yaşanırken, araçlar da suda mahsur kaldı.

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