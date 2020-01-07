Türkiye’de ilk yosun serası

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Demirler Mahallesi'nde alışılmış seraların dışında ilginç bir sera kuruldu. Türkiye'de ilk kez takviye edici gıda elde etmek için kurulan yosun serasında takviye edici gıda elde ediliyor.Seraların içinde oluşturulan yapay havuzlar, dönen bir çark sayesinde yapay dereye dönüştürülmüş. Bu yapay dere içinde üretilen mikroskobik yosunlar, kurutma aşamasından geçtikten sonra takviye edici gıda olarak piyasada yerini alıyor. Yani laboratuvarda işlenen yosunlar, yüzde 100 doğal takviye edici gıda olarak tüketime hazır hale getiriliyor.Yosunun sağlıklı beslenme, anti kanserojen beslenmede önemli rol oynadığını anlatan Uygunbaş, "İçinde bir kilo sebze ve meyveye eş değer mineral ve vitamin ile antioksidan özelliği var. Vücuttan toksinleri atmasına yardımcı oluyor" dedi. Türkiye'de ilk, dünyada 4-5 yerde bulunan bir sera kurduğunu anlatan Uygunbay, "Bu işi 4 yıl önce annemi kanserde kaybettikten sonra yapmaya karar verdim. İstanbul'da her şeyi bırakıp geldim. Patentini almak için başvurdum" diye konuştu.