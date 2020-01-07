Yeni bir umut

ANTALYASPOR'UN teknik direktör olarak 1.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Tamer Tuna dün resmi imzayı da attı. Tuna, ekibiyle iyi tecrübelere sahip olduklarını ve Antalyaspor deneyimini ilk defa yaşayacağını söyledi. Antalyaspor'un bu sezon üçüncü teknik direktörü olduğuna dikkati çeken Tuna, "Teknik adam değişikliği üzüntü verici. Kendi hedefim olmadan bir şey yapılamayacağı düşüncesiyle yeni bir sayfa açtım. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz yerde olacağız. Bunları birlikte göreceğiz. Takımıma güvenimiz tam. Neler yapabileceğimizi bilerek buradayız. Hepimiz adına iyi bir sezon olacak" şeklinde konuştu.TAKIMDAKI transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Tuna, "Transfer sayısı belirtmeden mevcut durumla alakalı yol aldık. Şu an aramızdan ayrılan, kampa Dala, Cissokho ve Tarık Çamdal var. Kamp sürecinde yönetimle görüşmelerde bu süreci değerlendireceğiz. Transfer dönemi bitimine kadar 4 maçımız var. Transfer olacak. Takıma katkı sağlayacak net oyuncular olmalı. Bu konuda çalışmalar var. Yönetimin ciddi çalışmaları, takımdaki oyuncularla görüşmeleri var. Kamp sürecinde yeni oyuncular aramıza katılacak" diye konuştu."ANTALYASPOR'UN ligde kalma hedefi olmamalı" diyen Tuna, "Küme düşme hattındayız ve bir an önce iyi sonuçlar alarak buradan çıkmak hedefimiz. Benim de attığım imzanın içinde bulunduğumuz durumla gerçekleşmesi kötü bir şey. İstikrar ve sürekliliği yaşatmak istiyorum. Bu sonuçlara bağlı. Antalyaspor'da kalıcı olmak istiyorum. Gerçekleşir mi, bunu sonuçlar gösterecek" diye konuştu. BENİ ŞU ANDA SADECEGAZETECILERIN, Antalyaspor'un ikinci devrenin ilk maçını Göztepe ile oynayacağını hatırlatması üzerine Tuna, "Şu anda Antalyaspor beni ilgilendiriyor. İyi analiz edeceğiz. Oyuncularımızı biliyoruz. Kendimizi ortaya koymamız lazım. Oynayacağımız takımın adı önemli değil, kendi yapacaklarımız önemli. Sonuçtan ziyade geçiş döneminde takımı 10 maçlık kazanamama periyodundan çıkarıp kazanarak devreye başlama hedefindeyim" dedi.

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