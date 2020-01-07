Yüzmede madalya rekoru

Antalyaspor Yüzme Takımı, Gelişim Projesi kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılma baraj yarışlarında madalya rekoru kırdı. Son 2 yıldır Türkiye Şampiyonaları'nda kürsüden inmeyen yüzme takımının ardından minik yüzücüler de başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Antalyaspor kulübünün minik yüzücüleri son olarak Antalya Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda Gelişim Projesi kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılma baraj müsabakalarında kulaç attı.
36 YARIŞTA ZIRVEDE
Hafta sonunda, 11 ve 12 yaş kategorisinde toplam 50 yarış yapıldı. Antalyaspor yüzücüleri 36 yarışı birincilikle bitirerek altın madalya almaya hak kazandı. 19 kulübün katıldığı yüzme yarışlarında Antalyaspor Kulübü Yüzme Takımı 37 yüzücü ile temsil edilirken, 21 gümüş, 21 de bronz madalya ile toplamda 78 madalyaya ulaşarak büyük başarıya imza attı.