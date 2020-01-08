5. kattan düşen işçi öldü

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BURDUR'DA çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi Hakan Çinpolat (29), hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Bozkurt Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Soğuk demirci ustası olarak çalışan Hakan Çinpolat, sabah saatlerinde dengesini kaybederek, 5'inci kattan düştü.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çinpolat, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hakan Çinpolat'ın cenazesi morgu konuldu. Çinpolat'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüleceği belirtildi.