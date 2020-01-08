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’da eğitim zirvesi

Letonya, Romanya ve Estonya’dan gelen 20 kişilik heyet, inceleme yaptı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 8.1.2020
Antalya’da eğitim zirvesi
ANTALYA'NIN eğitimdeki teknoloji altyapısı Avrupa'nın radarına girdi. Letonya, Romanya ve Estonya ülkelerinden görevli milli eğitim temsilcileri Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret ederek eğitimde teknolojik uygulamaları hakkında bilgi aldı, uygulamaları yerinde gördü.

AVRUPA STANDARTLARINDA
Letonya'nın Rezekne, Romanya'nın Valcia ve Estonya'nın Alaskivi şehirlerinden gelen 20 kişilik heyeti İl Müdürü Yüksel Aslan'ı ziyaret edip eğitim uygulamaları hakkında bilgi aldı. Avrupa heyeti daha sonra, Duraliler ve Yeniköy'deki okullarda uygulamaları yerinde inceledi. Eğitimde öğrencilerin teknoloji olarak Avrupa standardında olduğuna dikkat çekti.
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Antalya’da eğitim zirvesi
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