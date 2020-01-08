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Cemal kalp bekliyor

’da 19 yaşındaki ’un kalbi ameliyatta durdu. Makineye bağlanan Cemal, kalp nakli yapılabilirse yaşama tutunacak

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Cemal kalp bekliyor
Antalya'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında kalbi duran ve 19 gündür makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16), kalp nakli bekliyor. Antalya'da yaşayan Cemal Azboy, 13 Aralık 2019'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kalp kapağı ameliyatı oldu. Taburcu olmayı beklerken aniden fenalaşıp bayıldı. Kalbi duran Azboy, makineye bağlanarak hayatta tutuluyor.

17 YILLIK SAVAŞ
Cemal'in daha 2 yaşındayken kolesterol değerinin çok tehlikeli düzeyde olduğunu öğrendiklerini belirten annesi Hatice Demir, "Cemal 4 yaşına kadar ilaçla tedavi edilmeye çalışıldı. İlaç tedavisi sırasında kalbi de etkilenmiş. 6 yaşında karaciğer nakli yapıldı" dedi. Evladının 19 gündür uygun kalp bulunamadığı için makineye bağlı yaşatıldığını söyleyen Hatice Demir, oğlunun makineye bağlı geçirdiği her dakikanın yaşama şansını azalttığını organ nakil listesinde ilk sırada olduklarını söyledi.
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Cemal kalp bekliyor
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