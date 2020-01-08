Dünyaya açılan kapı güvende

YILDA 35 milyondan fazla yolcunun ağırlandığı Antalya Havalimanı'nda, yerli ve milli güvenlik sistemiyle, kente gelen misafirlerin güvenli şekilde yolculuk etmeleri sağlanıyor. Antalya Havalimanı'nda ziyaretçilerin güvenliği için her şey düşünülüyor. Güvenliğin üst seviyede tutulduğu havalimanında, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılıyor. Güvenlik anlamında adeta kuş uçurtulmayan havalimanında kurulan sistemlerle hataya yer verilmiyor.Havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, şehre gelen yaklaşık 16 milyon yabancı turisti en iyi şekilde ağırlama bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Güvenliği sağlarken güvenlik ve yolcu konforu dengesini de gözetiyoruz" dedi. Nizamiyesinden bile yılda 7 milyon 900 bin aracın giriş yaptığı havalimanında ciddi bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Ergün, "Avrupa Sivil Havacılık Konferansı'nın yaptığı denetimlere göre ülkemizdeki en başarılı havalimanıyız" dedi.Havalimanı güvenliğini sağlarken teknolojiden de faydalanıldığının altını çizen Ergün, "14 milyon liraya mal olan Çevre Tabanlı Radar Güvenlik Sistemi Türkiye'de ilk defa Antalya Havalimanı'nda çalışmaya başladı. Eskiden 27 kulede görevliler çevreyi gözlüyordu. Artık ısıya ve sese duyarlı, gece görüşlü radar sistemiyle, 371 kamerayla etrafı görüntülüyoruz. HAVELSAN tarafından üretilen, tamamen yerli ve milli olan sistem insani zaafları ortadan kaldırdı" açıklamasında bulundu. Ergün, Türkiye'de ilk olan bir diğer özelliğinin ise Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi olduğunu anlattı. Ergün, TÜBİ- TAK'ın pilot uygulaması ile uçakların iniş ve kalkışları olumsuz etkileyecek piszetki malzemelerin dijital algılandığını vurguladı.

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