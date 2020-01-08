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En bereketli ihracat vakti

ADEM DURMAZ Akdeniz
Giriş Tarihi: 8.1.2020
En bereketli ihracat vakti
ANTALYA'DA son yıllarda hem ekim alanları artan narda ihracat yüz güldürüyor. Döşemealtı, Aksu, Serik, Manavgat, Finike ve Kumluca başta olmak üzere farklı ilçelerde yetişen narlar, Korkuteli ilçesinde yer alan soğuk hava depolarında ihracat sezonunun açılması için bekliyor.

POTANSİYEL BÜYÜK
Sezonun açılmasıyla birlikte ise buzhane içinde işlenerek yurt dışına ihracatı başladı. Nar tüccarı Mustafa Ozan, Antalya narına en büyük talebin İngiltere ve Ukrayna'dan geldiğini anlattı. Aylık 350-400 ton nar işlediklerini vurgulayan Ozan, üretimde kalitenin artması halinde potansiyelin artacağını kadetti.

İSMİ BİLE TÜRK NARI
Soğuk hava deposu sahibi Ogün Taş ise "Dünya narı 'Türk narı' diye tanıyor. Şuan haftalık olarak 3 TIR yaklaşık 60 ton narı başta Rusya, Ukrayna, Romanya'ya ve İngiltere'ye gönderiyoruz. Narın yüzde 75'i Avrupa'ya ihraç edilirken, yüzde 25'i Rusya piyasada değerlendiriliyor" açıklamasında bulundu.
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En bereketli ihracat vakti
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