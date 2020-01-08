Hayata sevgi ile bağlandı

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Isparta'da MHP İl Başkan Yardımcısı Fatma Karaaslan Cıgalı, Türkiye'de ender görülen 'angelman sendromlu' Esila'yı (8) sevgisi ile hayata bağladı. Kızının hastalığını 1 yaşındayken fark eden Cıgalı, hayatına normal bir şekilde devam edebilmesi için hayatını kızına adadı. Emektar annenin verdiği çaba karşılığını bulurken, 4 yaşında kreşe giden Esila, şu an da özel eğitim uygulama okuluna ve rehabilitasyon merkezinde eğitimlerini sürdürüyor. Fatma Karaaslan Cıgalı, Esila'nın hastalığının tedavisi olmadığını belirterek, "Eğitimle bir yerlere gelebiliyor. Hayatını devam ettirilmesi için uğraşıyoruz. Esila halen bebek gibi" diye konuştu.Anneliğin kutsal olduğunu vurgulayan Fatma Karaaslan Cıgalı, "Özel çocuk anneleri çocuklarının eli kolu, gözü, sözüdür. Bizler hiç uyumayız, yemek yemeyiz, kahkahalar atamayız. Sadece bebeğimiz için yaşarız. Çünkü 80 yaşına da gelse bizim hala bebeğimizdir, bebek olarak kalacaklardır" dediFatma Karaaslan Cıgalı, kızı Esila ile haya tutunduğunu belirterek, "Evlat için her şeye değer" dedi.