Hedef yine 29!

Sezonun ikinci devresi için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 6'ncı sırada tamamladıklarını ikinci yarıda da en az 29 puanı hedeflediklerini söyledi.
Önceki gün sabah yağmur ve fırtına nedeniyle salonda çalışan akşam ise yağmur altında çalışmasını sürdüren turuncuyeşillilerin teknik direktörü Bulut, "8 günlük bir kamp sürecimiz olacak ve iki hazırlık maçı oynayacağız. Ondan sonra Alanya'ya döneceğiz. Orada zaten 15'inde ilk kupa maçını oynayacağız ve 18'inde lig başlıyor. İnşallah bir sakatlık olmadan kampı güzel bir şekilde atlatırız"
şeklinde konuştu. İlk yarı değerlendirmesinde bulunan genç teknik adam, "İlk yarı bizim adımıza çok iyi başladı ve lige iyi bir giriş yaptık. Ardından hafif bir düşüş demek istemiyorum çünkü takım çoğu maçlarda iyi performans gösterdi fakat gol yollarında biraz sıkıntı yaşadık. İlk yarının sonlarına doğru toparlanıp iki maç kazanarak istediğimiz konuma yaklaştık ve ilk yarıyı 29 puanda tamamladık. İnşallah ilk yarıda oynayacağımız maçlarda pozisyonları daha iyi değerlendirip gole çeviririz. İnşallah 29 veya onun üzerinde puan alıp ligi iyi bir konumda tamamlarız"
diye konuştu.
EN AZ 2 TAKVİYE LAZIM
Devre arasında takıma takviye yapacaklarını da söyleyen Erol Bulut, "Transfer konusunda arayışlarımız devam ediyor. 1-2 transfer yapacağız ve bu da hücum anlamında olacak. Yönetimimiz ve transfer komitemiz bu anlamda girişimlerde bulundu ve birkaç kişiyle görüşüyor. İnşallah en kısa sürede aramıza katılacaklar"
ifadelerini kullandı. Son olarak birçok futbolcusunun başka takımlarla anılmasıyla ilgili konuşan Bulut, "Futbol parayla dönen bir iş. Futbolcu fiyatını bulduğunda, kulübün menfaatleri doğrultusunda transfer olabilir. Ama bir oyuncunuz gittiği zaman da yerine alacağınız isimler hazır olmalı. Bizim A, B ve C planlarımız bu konuda hazır. Ancak tabii ki oyuncuların ayrılmasından yana değilim" değerlendirmesini yaptı.
KUTLAMA YAPILDI
Öte yandan Alanyaspor'un kampında kutlama vardı. 26 yaşına giren Salih Uçan için pasta kesildi.
Erol Bulut, oyuncusunu tebrik edip ilk dilimi ikram etti. Salih Uçan bu sezon Alanyaspor'da 14 maçta 519 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı. Daha önce Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli'de oynayan Salih'in kontratı 2021'de bitiyor.
AYTEMIZ ALANYA'DA GÜNDEM JORQUERA
DEVRE arasında transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un, ülkemizde daha önce Eskişehirspor ve Bursaspor formaları giyen Cristobal Jorquera'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Şili basınında yer alan haberlere göre, Alanyaspor, 10 numara pozisyonunda ve orta sahada görev yapan Cristobal Jorquera ile prensipte anlaştı ve imzaya çok yakın...