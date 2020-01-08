Hedef yine 29!

Sezonun ikinci devresi için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut,Önceki gün sabah yağmur ve fırtına nedeniyle salonda çalışan akşam ise yağmur altında çalışmasını sürdüren turuncuyeşillilerin teknik direktörü Bulut,şeklinde konuştu. İlk yarı değerlendirmesinde bulunan genç teknik adam,diye konuştu.Devre arasında takıma takviye yapacaklarını da söyleyen Erol Bulut,ifadelerini kullandı. Son olarak birçok futbolcusunun başka takımlarla anılmasıyla ilgili konuşan Bulut, "Futbol parayla dönen bir iş. Futbolcu fiyatını bulduğunda, kulübün menfaatleri doğrultusunda transfer olabilir. Ama bir oyuncunuz gittiği zaman da yerine alacağınız isimler hazır olmalı. Bizim A, B ve C planlarımız bu konuda hazır. Ancak tabii ki oyuncuların ayrılmasından yana değilim" değerlendirmesini yaptı.Öte yandan Alanyaspor'un kampında kutlama vardı.Erol Bulut, oyuncusunu tebrik edip ilk dilimi ikram etti. Salih Uçan bu sezon Alanyaspor'da 14 maçta 519 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı. Daha önce Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli'de oynayanDEVRE arasında transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un, ülkemizde daha önce Eskişehirspor ve Bursaspor formaları giyen Cristobal Jorquera'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Şili basınında yer alan haberlere göre, Alanyaspor, 10 numara pozisyonunda ve orta sahada görev yapan Cristobal Jorquera ile prensipte anlaştı ve imzaya çok yakın...

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