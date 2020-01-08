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genelinde deneme sınavı

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Isparta genelinde deneme sınavı
ISPARTA Belediyesi, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA arasında 'Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi İşbirliği Protokolü' imzalandı. 14 Ocak'ta merkez ile birlikte 12 ilçe, 9 belde ve köylerde ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 13 bin 700 öğrenciye yönelik deneme sınavı yapılacak.

ÖĞRETMENLERE IŞIK
İl Müdürü Ömer Yılmaz ve TÜGVA Başkanı Fatih Çelik ile protokolü imzalayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Deneme sınavlarıyla çocuklarımız kendilerinin nerede olduklarını görerek hareket edecekler. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi. Eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Başdeğirmen, "Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok özenle hazırlanmış sorularla öğretmenlerimiz öğrencilerimizin durumlarını görerek buna göre değerlendirme yapabilecekler" dedi.
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Isparta genelinde deneme sınavı
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