Isparta genelinde deneme sınavı

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Belediyesi, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA arasında 'Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi İşbirliği Protokolü' imzalandı. 14 Ocak'ta merkez ile birlikte 12 ilçe, 9 belde ve köylerde ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 13 bin 700 öğrenciye yönelik deneme sınavı yapılacak.İl Müdürü Ömer Yılmaz ve TÜGVA Başkanı Fatih Çelik ile protokolü imzalayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Deneme sınavlarıyla çocuklarımız kendilerinin nerede olduklarını görerek hareket edecekler. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi. Eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Başdeğirmen, "Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok özenle hazırlanmış sorularla öğretmenlerimiz öğrencilerimizin durumlarını görerek buna göre değerlendirme yapabilecekler" dedi.