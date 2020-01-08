IYAŞ Gençlikspor U16 şampiyonu

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA U-16 Futbol Ligi'nde heyecan sona erdi. IYAŞ Gençlikspor, Gülspor'un geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek şampiyon oldu.Gülspor, ilk yarıda Kemal Bardak'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. IYAŞ Gençlikspor, ikinci yarıda Hakan Baki'nin attığı 2 golle rakibini mağlup etti. ISPARTA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (IASKF) Erhan Oturak, Isparta Futbol İl Temsilcisi Erhan Oturak, Isparta Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkan Vekili Saygın Uslu da madalya törenine katılarak sporcuları kutladı.. IYAŞ Gençlikspor Başkanı Erol Büyükleblebi ve 2. Başkan Süleyman Dağlı da ödül törenine katılıp gençlerin mutluluğuna ortak oldu.