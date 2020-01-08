Minik bilim insanları

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kepez ilçesinde yer alan Özdilek Park Alışveriş Merkezi'nde Bilim ve Sanat Festivali düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalde renkli anlar yaşandı. Kimya deneylerini yaşayarak öğrenen çocuklar, deney tecrübelerini AVM içinde yaşadı.Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen deneylere eşlik eden çocuklar daha sonra öğrendikleri paylaşımlarla kendi deneylerini ve öğrendiklerini pekiştirdi. Eğlendirirken eğiten etkinlikler kapsamında Eğlenceli Bilim gösterisi ile 'Düşler' isimli kukla tiyatrosu da gerçekleşti. Çocukların sadece izleme değil, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenme becerilerinin artmasına yönelik düzenlenen etkinlik anne ve babalar tarafından da tam not aldı.