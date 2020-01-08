Tarihi cami ayağa kalkacak

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinin en önemli tarihi yapılarından biri olan Çıplaklı Mahallesi'ndeki Gülevşen Camisi ayağa kalkıyor. 14'üncü yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen camide, 20'nci yüzyıla kadar ibadet yapılırken, ardından bakımsızlıktan adeta harabeye döndü.Cami için Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile aslına uygun proje hazırlandı. Projenin Anıtlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından restorasyon için harekete geçildi. Caminin restore edilerek, tekrar Alanya'ya kazandırılması için ilk adım atıldı. Büyük bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapının aslına uygun restorasyonu ve etrafına yapılacak şadırvan ve abdest alma yerleri, cami avlusu ve diğer donatılar için proje hazırlandı. Caminin restorasyon ihalesi de gerçekleştirildi.