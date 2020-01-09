Batı Akdeniz’de rekor ihracat

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 2.14 artışla 1 milyar 793 milyon 247 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Batı Akdeniz'de en fazla ihracatı yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirdi. Yaş meyve ve sebze sektörünün gerçekleştirdiği ihracat 2018'e göre yüzde 3,29 artarak, 463 milyon 846 bin dolar olarak gerçekleşti.İkinci sırada ise 457 milyon 956 bin dolarla mermer başta olmak üzere maden ve metaller sektörü yer aldı. Sadece bu iki sektörde ihracat 1 milyar dolara ulaştı. Batı Akdeniz'de 2019 yılında 164 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat ise 252 milyon 563 bin 287 dolarla Çin'e yapıldı. Almanya'ya 131 milyon 285 bin, Rusya'ya 116 milyon 118 bin ihracat yapıldı. İhracatın birim kilogram değeri de bir yılda yüzde 5.08 artarak 0.62 dolara ulaştı.