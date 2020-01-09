Böyle aşk mı olur

Antalya'da Meydankavağı Mahallesi'nde eşi Ayşe Seyidoğlu'nu (51), 21 yerinden bıçaklayan Nizamettin Seyidoğlu'nun (54) hakim karşısına çıktı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada ilginç anlar yaşandı. Seyidoğlu ağlayarak yaptığı savunmasında, eşini tasarlayarak bıçaklamadığını belirterek "Bende o beyin yok ki tasarlama yapayım" dedi. Seyidoğlu'nun, bıçakladığı eşine dönerek, "Senin yeşil gözlerinden akan bir damla yaşa kurban olurum" sözleri salonda tepkiye neden oldu.Nizamettin Seyidoğlu'nun avukatı da müvekkilinin öldürme niyeti olmadığını belirterek, "Eylemi bıçağın ucu ile gerçekleştirmiştir. İstese tek darbeyle öldürürdü" savunması yaptı. Ayşe Seyidoğlu ise sanığın en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini belirterek, "Eğer serbest kalırsa beni ve çocuklarımı öldürecek. Lütfen yeni bir kadın cinayeti yaşanmasın. Bunun vebali büyüktür. dışarıda can güvenliğimiz yok" dedi. Şikayetçi avukatları da sanığa indirim hükümlerinin uygulanmamasını, cezanın en üst sınırdan verilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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