Eğitim ışıkları oldu

BUGÜN NELER OLDU

Genel merkezi Antalya'da bulunan Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği, görme engellileri 30 yılı aşkın süredir birilerine bağımlı olmadan yaşamayı öğretiyor. Görmeyenlere eğitim, istihdam ve meslek edindirmek amacıyla 1988'de Dernekğin kaynaştırma ve rehabilitasyon merkezindeki eğitimlerle görme engellilerin karanlık dünyasını aydınlatıyor. Merkezde, yaşları 3-50 arasında değişen 85 görme engelli, uzman öğretmenler eşliğinde günlük yaşam, bağımsız hareket ve öz bakım eğitimleri alarak hayata hazırlanıyor.Parmak uçlarıyla kabartma tekniğiyle okuma yazma öğrenen öğrenciler, merkezdeki günlük yaşama adaptasyon eğitimleriyle okul hayatlarını devam ettiriyor. El becerilerini geliştirecek boyama, takı, süs eşyaları ve resim yapan öğrenciler, elişlerini satarak gelir de elde ediyor.Dernekte eğitim verilen görme engellilerin birçoğu, bugün çeşitli alanlarda görev alıyor. Dernek Başkanı Kamil Çam, eğitim alan 60'tan fazla görme engellinin Türkiye'de farklı illerde kamu, kurum ve kuruluşlarında devlete hizmet ettiğini söyledi. Çam, eğitim alan öğrencilerin tek başına yaşayabildiğini, rahatlıkla il dışına çıkabildiğini belirtti.