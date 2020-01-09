Esnafa tarihin en düşük faizi

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KONYAALTI Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Kolpak, hazine destekli esnaf kredisinde faiz oranının yüzde 4.5'e düşürüldüğünü açıkladı. Kolpak ayrıca bloke kesintilerinin yüzde 3'ten yüzde 2'ye, masraf karşılığının da yüzde 1.5'tan yüzde 1.25'e çekildiğini bildirdi. 2020 yılının atılım yılı olacağını kaydeden Kolpak, "Bu yıl yüzde 3 ile yüzde 5 arasında bir büyüme hedefleniyor. Bu büyümeden esnafımız da nasibini alacaktır. Faizlerin düşmesi hem esnafımıza yarayacak hem de ekonomiye canlılık getirecektir" dedi. 100 MİLYONLUK KREDİFaiz oranının cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu belirten Kolpak, "Faiz indirimi için öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Maliye Bakanlığımız Berat Albayrak'a ve TESKOMB Genel Başkanımız Kadir Akgül'e teşekkür ediyorum" dedi. 2019'da 80.5 milyon TL kredi kullandırdıklarını anlatan Kolpak, "2020'de esnafımıza 100 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağlayacağız" dedi.