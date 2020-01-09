Hocamızdan memnunuz

AYTEMİZ
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arası kamplarını değerlendirdi. Çavuşoğlu, teknik direktör Erol Bulut ile uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarının belirterek, "Erol hoca ile her zaman iyi şeyler yapmak için başladık. İyi şeyler de yaptık. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Erol hoca bizim teknik direktörümüz. Sahanın içi onda, dışı bizde. Bizim sahanın içinde destek sağlayacağımız zaman hocam söylüyor. Sahanın dışında hocanın bize katkısı olacağı konuları da biz paylaşıyoruz. Bu birlik, beraberlik ve uyum işi. Bizde çalışan teknik adamların hepsi uyum sağlamıştır. Erol hoca ile de gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz"
ifadelerini kullandı.
ÇALIŞAN HOCAYA TEKLİF YAPILMAZ
GÖZDE olan hocaların adının ve sözünün her zaman geçtiğini bunun da gayet normal olduğunu vurgulayan başkan Çavuşoğlu, "Şuna dikkat etmek lazım. Bir hoca takımla devam ediyorken, ona göz dikmek, gelip alalım demek ahlaki bir durum değil. Ancak hoca ayrıldıktan sonra giderse o ayrı bir konu. Bunlar hassas ve dikkat edilmesi gereken konular. Erol hoca görevinin başında. Görevini de layıkıyla yapmaya çalışıyor. Yaptığına da inanıyoruz. Yönetim ve teknik heyet olarak uyum yakalayıp, transferlerde de ortak hareket ettiğin, fayda sağlayacak transferler yaptığın zaman burada zaten yürütebiliyorsun. Bir yerde uyumsuzluk olduğu zaman bu işler kolay yürümüyor" şeklinde konuştu.
SEZONA İYİ BAŞLADIK
ÖTE
yandan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezona iyi başladıklarını ancak daha sonra ufak bir düşüş yaşadıklarını anlattı. Çavuşoğlu, "Başlangıcımız iyiydi, daha sonra bir düşüş oldu. Son haftalara doğru tekrar yükseldik. İnişli çıkışlı bir grafik oluyor. Arada inişli bölgede şanssızlıklarımız oldu. Çok gol pozisyonuna girip atamadığımız maçlar da oldu. Bunlar futbolun içinde var ancak kötü bir noktada bitirmedik. Çünkü önceki yıllarda 18 puanda tamamlamıştık ilk yarıları. Bu sene 29 puanda tamamladık. Geçen seneler bizi baya zorlamıştı. Şimdi biraz daha rahatız. 2'nci yarıda da iyi devam etmek istiyoruz"
ifadelerini kullandı.
ANTRENMANDA N'SKALA'NIN SAÇI KONUŞULDU!
AYTEMIZ Alanyaspor ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Belek'te sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde önceki günü çift antrenmanla geçiren turuncu yeşillilerde sakatlığı devam stoper Caulker, düz koşu yaptıktan sonra takımla birlikte çalışmalara katıldı. Rahatsızlığı devam eden Cisse ile antrenmanda görünmedi. Takımın en renkli oyuncularından N'skala'nın boncuklu yeni saç modeli takımda günün konusu oldu.
Çift kale maçtan sonra kazanan takımın zafer pozu dikkat çekti. Öte yandan Şimşeklerin transfer çalışması ise hummalı bir şekilde devam ediyor. Turuncu-yeşilliler dün akşam KF Tiran ile bir hazırlık maçı yaptı.
GELEN BIR TEKLIF YOK
ŞU
ana kadar oyuncularına transfer teklifi gelmediğini belirten Çavuşoğlu, "Ben bile bazen izlerken gülsem mi diyorum. Şaşırıyorum yani. Alanyaspor Başkanı değişti de benim mi haberim yok.
Bu futbolcular ne zaman gitti? Şu oyuncular gitmek üzere, gelmek üzere, anlaşmak üzere diye konuşuluyor. Şu ana kadar herhangi bir oyuncumuza gelen bir teklif yok. Gelirse teknik heyetimizle konuşuruz. Kulübümüze katkı sağlayacak, oyucunun da önünü açacak bir teklif olursa biz her zaman buna açığız"
dedi.
VAR'I İYİ KULLANALIM
VAR
sisteminin ofsayt pozisyonlarında doğru kararlar verdiğini ancak diğer pozisyonların biraz daha irdelenmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: "VAR sistemini en çok destekleyen başkanlardan biriyim. Bu sistemi iyi kullanmak lazım. Bir faul oluyor ve sonra gol oluyor. Hakem faul diye iptal ediyor. Başka bir pozisyonda faul oluyor, gol oluyor ama faulle alakası yok, bunu iptal etmiyorsun.
Biraz çelişkiler var. Bunları düzeltmek lazım. Ofsayt pozisyonlarında çok iyi. Onun dışında bazı konular biraz daha irdelenirse, düzgün yönetilmeye çalışılırsa ki uğraşılıyor, bunu biliyoruz. İnşallah 2'nci yarı daha iyi olur."
ANADOLU RENK KATAR
ANADOLU'DAN şampiyon çıkmasının futbola renk katacağına değinen Alanyaspor Başkanı şunları söyledi: "Bursaspor şampiyon olmuştu, herkesin takdirini toplamıştı. İstanbul takımlarımız her zaman şampiyonluk yaşamışlar, onların da hedefleri şampiyonluk. Büyük camialar ve beklentiler var. Buna cevap veremediğin zaman yönetmek kolay değil. Onların da işleri çok zor" dedi. Milli Takımın Şenol Güneş ile daha iyiye gideceğini vurgulayan Çavuşoğlu, milli takım emin ellerde olduğunu ve içinin rahat olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, eski futbolcusu Merih Demiral ile gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.