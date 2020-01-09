Hocamızdan memnunuz

AYTEMİZAlanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arası kamplarını değerlendirdi. Çavuşoğlu, teknik direktör Erol Bulut ile uyumlu bir çalışma ortamı yakaladıklarının belirterek,ifadelerini kullandı.GÖZDE olan hocaların adının ve sözünün her zaman geçtiğini bunun da gayet normal olduğunu vurgulayan başkan Çavuşoğlu, "Şuna dikkat etmek lazım. Bir hoca takımla devam ediyorken, ona göz dikmek, gelip alalım demek ahlaki bir durum değil. Ancak hoca ayrıldıktan sonra giderse o ayrı bir konu. Bunlar hassas ve dikkat edilmesi gereken konular. Erol hoca görevinin başında. Görevini de layıkıyla yapmaya çalışıyor. Yaptığına da inanıyoruz. Yönetim ve teknik heyet olarak uyum yakalayıp, transferlerde de ortak hareket ettiğin, fayda sağlayacak transferler yaptığın zaman burada zaten yürütebiliyorsun. Bir yerde uyumsuzluk olduğu zaman bu işler kolay yürümüyor" şeklinde konuştu.yandan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sezona iyi başladıklarını ancak daha sonra ufak bir düşüş yaşadıklarını anlattı. Çavuşoğlu, "Başlangıcımız iyiydi, daha sonra bir düşüş oldu. Son haftalara doğru tekrar yükseldik. İnişli çıkışlı bir grafik oluyor.ifadelerini kullandı.AYTEMIZ Alanyaspor ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Belek'te sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde önceki günü çift antrenmanla geçiren turuncu yeşillilerde sakatlığı devam stoper Caulker, düz koşu yaptıktan sonra takımla birlikte çalışmalara katıldı. Rahatsızlığı devam eden Cisse ile antrenmanda görünmedi.Çift kale maçtan sonra kazanan takımın zafer pozu dikkat çekti. Öte yandan Şimşeklerin transfer çalışması ise hummalı bir şekilde devam ediyor. Turuncu-yeşilliler dün akşam KF Tiran ile bir hazırlık maçı yaptı.ana kadar oyuncularına transfer teklifi gelmediğini belirten Çavuşoğlu, "Ben bile bazen izlerken gülsem mi diyorum. Şaşırıyorum yani.Bu futbolcular ne zaman gitti? Şu oyuncular gitmek üzere, gelmek üzere, anlaşmak üzere diye konuşuluyor. Şu ana kadar herhangi bir oyuncumuza gelen bir teklif yok. Gelirse teknik heyetimizle konuşuruz.dedi.sisteminin ofsayt pozisyonlarında doğru kararlar verdiğini ancak diğer pozisyonların biraz daha irdelenmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: "VAR sistemini en çok destekleyen başkanlardan biriyim. Bu sistemi iyi kullanmak lazım.Biraz çelişkiler var. Bunları düzeltmek lazım. Ofsayt pozisyonlarında çok iyi. Onun dışında bazı konular biraz daha irdelenirse, düzgün yönetilmeye çalışılırsa ki uğraşılıyor, bunu biliyoruz. İnşallah 2'nci yarı daha iyi olur."ANADOLU'DAN şampiyon çıkmasının futbola renk katacağına değinen Alanyaspor Başkanı şunları söyledi: "Bursaspor şampiyon olmuştu, herkesin takdirini toplamıştı. İstanbul takımlarımız her zaman şampiyonluk yaşamışlar, onların da hedefleri şampiyonluk. Büyük camialar ve beklentiler var. Buna cevap veremediğin zaman yönetmek kolay değil. Onların da işleri çok zor" dedi. Milli Takımın Şenol Güneş ile daha iyiye gideceğini vurgulayan Çavuşoğlu, milli takım emin ellerde olduğunu ve içinin rahat olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, eski futbolcusu Merih Demiral ile gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

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