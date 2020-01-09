İyi İnsan Hareketi başladı

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ANTALYA'DA 'İyi İnsan Hareketi' için ilk adım atıldı. Projeyle ilgili Antalya Valiliği'nde şehirdeki üniversiteler ile çeşitli derneklerin katılımıyla iş birliği protokolü imzalandı. İyi İnsan Hareketi Kurucu Başkanı Dr. Mehmet Karakayalı imza töreninde yaptığı sunumda, toplumdaki tüm bireylere iyi insan olma bilincini, duygu ve düşüncesini kazandırmak istediklerini anlattı. Dr. Karakayalı, proje kapsamında dokuz hedef okulun öğrencilerine, velilerine ve öğretmenlerine iyi olaylara destek, kötü olaylara ise engel olma duyarlığıyla ilgili eğitimler düzenleyeceklerini söyledi.Vali Münir Karaloğlu da milli eğitimin esas amacının iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirmek olduğunu belirtti. Devlet ve sivil toplum işbirliğinin önemine dikkat çeken Karaloğlu, "Gördüğümüz problemler karşısında sadece seyretmekle yetinmememiz gerekiyor. Aşınan değerleri görüyoruz. O zaman topyekûn, toplum olarak bir şeylere başlamak mecburiyetindeyiz" dedi. Karaloğlu, projenin ülkeye yayılmasını temenni etti. İmza törenine Akdeniz, Alanya Alaaddin Keykubat ve Antalya Bilim Üniversitesi rektörleri ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da katıldı.