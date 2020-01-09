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‘Kadın Akrep’lerin hedefi PLAY-OFF

Giriş Tarihi: 9.1.2020
‘Kadın Akrep’lerin hedefi PLAY-OFF
KADINLAR 1. Ligi'nde son 7 maçından 6'sını kazanan Antalyaspor, Kuzeyboru deplasmanında galibiyeti hedefliyor. Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde 12'nci haftayı 7'nci sırada tamamlayan akrepler çıkışını sürdürmek istiyor.

YENI HEDEF ILK 4
Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, "13'üncü hafta maçında lig lideriyle oynayacağız. Gençlerden oluşan kadromuzla lige başladık. İlk 5 hafta arka arkaya mağlubiyetler aldık. Lig başında 3 oyuncu arka arkaya sakatlandı. Biri sezonu kapattı, diğerleri ise antrenmanlara başladı. Takımda aksayan noktalara teknik rapor doğrultusunda oyuncular aldık. Bu hafta Sultanlar Ligi'ne çıkma iddiası olan Kuzeyboru ile oynuyoruz. Kazanmak için her şeyi ile oynayan bir takımımız var. Elimizden geleni yapacağız. Hedef, sezon başında ligi ortalarda bitirmekti ama takım kendine hedef koydu. Ligi ilk 4'te tamamlayıp play-off oynamak istiyoruz" diye konuştu.
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‘Kadın Akrep’lerin hedefi PLAY-OFF
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