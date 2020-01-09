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Kıskançlık cinayeti çıktı

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Kıskançlık cinayeti çıktı
ANTALYA'DA komşusu Bayram Kır'ı (38) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Celil Dumanlı (51) hakkında iddianame hazırlandı. Dumanlı'nın ömür boyu hapsi istendi. İddianamedeki ayrıntılar ise şoke etti. Buna göre, evini satılığa çıkaran ve ilana eşinin telefon numarasını yazan Dumanlı, komşusu Bayram Kır'ın ilan için araması sonrası kıskançlık krizine girdi. 2 engelli çocuk babası Celil Dumanlı, eşi S.D. evi terk edince de bu konuda Bayram Kır'ı suçladı. Eşiyle ilişkisi olduğu düşüncesiyle de cinayeti işledi. Olay, 6 Ekim 2019'da Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinin kendisini aldattığından sorumlu tuttuğu Kır'ın yanına gelen Dumanlı, bağırmaya başlayarak tetiği çekti. Tutukluk yapan silah ateş almayınca, kaçan Bayram Kır'ı yakalayan Celil Dumanlı, tabancasıyla 5 el ateş ederek öldürdü. Celil Dumanlı savcılıktaki ifadesinde, "Eşimin beni aldattığından şüphelendim. Telefon görüşme dökümlerinde Kır'ın numarasını gördüm" demişti.
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Kıskançlık cinayeti çıktı
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