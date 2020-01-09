Manavgat’ta çifte açılış

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat'ta Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Müftülük Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışa AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da katıldı. Manavgat'ın turizm, tarım, ticaret ve eğitimle Antalya'nın en hızlı gelişen ilçelerden biri olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Manavgat'ta da, Antalya'da da hiç kimsenin şehrimizin huzurunu kaçırmasına izin vermeyeceğiz. Antalya'yı dünyanın en huzurlu kenti yapmak için çalışmaya devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi. Karaloğlu, Manavgat Müftülüğü Kültür Merkezi'nin açılış törenind ise merkezin caddeye bakan kısmının bir bölümünün iç giyim mağazası olarak kiraya verilmesini eleştirdi. Karaloğlu, "Allah aşkına şu yaptığınız binaların altına ticarethane koyma hastalığından vazgeçin. Dükkandan gelecek paraya ihtiyacınız mı var" dedi.