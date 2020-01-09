Motokabine olan talebe yetişemiyor

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ANTALYA'DA yaşayan Sarıaslan çifti, örneklerinden birini Antalya Valiliği'ne hediye ettiği mini motosiklet garajlarını ihracata başladı. Tasarımını salyangozdan esinlenerek çizdiğini anlatan Cengiz Sarıaslan, KOSGEB'den aldığı 140 bin lira hibe destek ile hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü anlattı. Döşemealtı ilçesinde eşi Gonca Sarıaslan ile atölye kuran Cengiz Sarıaslan, ABD, İngiltere, İsrail başta olmak üzere çok sayıda ülkeden talep olduğunu söyledi.Günde beş tane üretebildikleri 'motokabin' ürününü 2 bin euroya ihraç ettiğini anlatan Cengiz Sarıaslan, "15'in üzerinde ülkeye 100'e yakın ürün sattık. Avrupa'dan 240 motokabin talebi var. ABD'den 80, Kosova'dan 10, İngiltere'den 15, İsrail'den 17 motokabin siparişi aldık. Norveç, Katar, Kıbrıs, Dubai ve İngiltere'den de talep geliyor ve yetişmekte zorlanıyoruz" dedi.