Sınavlara tatlı destek

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, final haftası boyunca sıcak çorba ikramında bulunduğu Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencilerinin tatlı isteğini de karşılıksız bırakmadı. Çorba ikramı dolayısıyla Buse Karakuş adlı bir öğrenci, sosyal medya hesabından; "Sizlere bir ömür dua okuyacağım. Sevgili Başkanım, bana baklava da ısmarlarsa yeme de yanında yat" mesajını paylaştı.Bu isteğe kayıtsız kalmayan Tütüncü de Karakuş'a ve arkadaşlarına lokma tatlısı ikramında bulundu. Tütüncü, AÜ Kampüsü içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nun bahçesinde kurulan çadırda gerçekleştirilen ikrama katıldı. Öğrencilere lokma tatlısı dağıtan Çoroba Akdeniz Üniversitesi'nde bugün saat 23.00'de tekrarlanacak