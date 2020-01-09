Yaralar sarılacak

Antalya ve ilçelerinde 2 gün etkili olan ve en çok Serik ile Gazipaşa ilçesinin etkilendiği yağış sonrası hazar tespitlerine başlandı. Yaraların sarılması için hasat tespitlerini belirlemek amacıyla Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri dün sahaya çıkarak hasar tespit çalışmalarına başladı.İl Müdürü Mustafa Özen, yağıştan 200-300 bin dönüm bir tarım arazisinin etkilendiğini ancak kesin hasar rakamların belirlenmesinin 1 haftayı bulabileceğini söyledi. Özen, Antalya merkezden 10, Gazipaşa, Alanya ve Manavgat'tan 5'er kişiden oluşan 100 kişilik ekibin sahada çalışma yaptığını belirtti. Selin ve hortumun en çok etkili olduğu Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde İlçe Gıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası ekipleri sabahın erken saatinden itibaren sahaya çıktı.Yapılan çalışmalarda tarımsal zarar ile ürün zararları ayrı ayrı belirleniyor. Zarara uğrayan çiftçi ve üreticilerle tek tek görüşerek zazar-ziyan tutanakları tutuluyor. Yapılacak çalışmalar tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak raporlar doğrultusunda devletin zararları karşılayacağı belirtildi. TARSİM'e prim ödeyenleri ise sigorta şirketi karşılayacak.Kozağacı Mahallesi Muhtarı Veli Uca'da ekiplerle sahadaki çalışmalara katıldı. Uca, suların çekilmesiyle birlikte ekiplerin bölgeye gelerek hasar tespit çalışmasa yaptığını ifade etti. Felaketin ardından ekipleri karşısında gören çiftçiler memnuniyetlerini dile getirdi. Sel ve hortumda 3 dönüm serasının yerle bir olduğunu belirten Ömer Çakmak, "Seram hurdalığa döndü. Dönüm başına 50 bin lira yakın zararımız var " dedi. Hortumun saniyeler içinde geldiğini belirten Çakmak, tek tesellilerinin can kaybı olmayışı olduğunu kaydetti. Serası selden ve hortumdan etkilenen Celil Gök ise hasar tespite gelen görevlilere teşekkür etti. Serasında ıspanak bulunduğunu belirten Gök, "Bir yıllık emeğim 20 saniyede uçtu gitti. Sağ olsun devletimiz ilk günden gelip ilgilendi. Yaramızı saracaklar" diye konuştu.BIR yıllık emeğimiz 24 saat içinde ne olduysa oldu. Emeğimizi çalışmamızı seramızı önce sel, sonra hortum yok etti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Ziraat Odası görevlileri gelerek tutanakları tuttu. Zararımızın ödenecek olması sevindirici.HORTUMDA 3 dönümlük seram yok oldu. Bununla birlikte sel de büyük zarar verdi. 140 bin liraya yakın zararım oluştu. Bir yıllık emeğimiz yok oldu diye kara kara düşünürken devlet baba Hızır gibi yetişti. Zarar tespitimiz yapıldı. Umudumuz sürüyor.SELDEN çok hortum seralara çok büyük zarar verdi. Yüz binlerce lira zararımız oluştu. Ancak devletimiz çiftçisinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Seralarımızda meydana gelen zararın karşılanacak olması memnuniyet verici.

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