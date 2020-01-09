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Yürekleri ısıtan iyilik

’da kar yağışı sonrası Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Yürekleri ısıtan iyilik
ISPARTA ve çevresinde kar yağışı etkili olurken, yoğun kar yağışı üzerine harekete geçen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarını besledi.

ÇUVALLARLA GEZDİLER
Belediye ekipleri, Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ koordinasyonunda şehir merkeziyle yakın köylerde sokak hayvanları için yiyecek bıraktı. Isparta Belediyesi ekipleri, gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de sırtlandıkları mama çuvallarıyla sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler ile şehrin tüm mahalle ve yakın köylerine ulaştı. Ağaç diplerine, yağış almayan diğer noktalara mama kaplarıyla gelen ekipler, sokak hayvanları için çalıştı.
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Yürekleri ısıtan iyilik
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