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Alanyaspor 2. yarı için şimdiden hazır

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Alanyaspor 2. yarı için şimdiden hazır
Aytemiz Alanyaspor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı 2-1 yendi. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yaptığı Gloria Otelin sahasında Arnavutluk ekibi ile karşılaştı. Aytemiz Alanyaspor sahaya, Eray, Tzavellas, Welinton, Onur, Umut, Ceyhun, Musa, Veysel Karani, Efecan, Kaan ve Bammou ilk 11'iyle çıktı. Turuncu yeşillilere galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Efecan ve 72. dakikada Djalma attı. Tiran'ın golünü ise 62. dakikada Ngoo kaydetti. Karşılaşmayı Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi.
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Alanyaspor 2. yarı için şimdiden hazır
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