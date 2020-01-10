Alanyaspor 2. yarı için şimdiden hazır

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı 2-1 yendi. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Belek Turizm Bölgesi'ndeki kamp yaptığı Gloria Otelin sahasında Arnavutluk ekibi ile karşılaştı. Aytemiz Alanyaspor sahaya, Eray, Tzavellas, Welinton, Onur, Umut, Ceyhun, Musa, Veysel Karani, Efecan, Kaan ve Bammou ilk 11'iyle çıktı. Turuncu yeşillilere