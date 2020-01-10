Asansörlerde kırmızı alarm

BUGÜN NELER OLDU

Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, asansör denetimi akredite işlemlerini yürüttüğü iki ilçeden olan Muratpaşa'da düzenlenen asansör denetimleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hamamcıoğlu, Muratpaşa'da 10 bin 500 asansörün bulunduğu, bu rakama her yıl 250 ile 300 arasında yeni asansörün eklendiğini kaydetti. İlçedeki asansörlerin yarısından fazlasının eski durumda olduğunu işaret eden Hamamcıoğlu, bu asansörlerde iç kabin kapası eksikliği olduğunu anlattı.2019 yılında Muratpaşa'da 10 bin 500 asansörün denetimini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ayşen Hamamcıoğlu, "Bu asansörlerin yüzde 33.5'i kırmızı (uygunsuz), yüzde 10.5'i sarı (kusurlu), yüzde 49.5'i mavi (hafif kusurlu), yüzde 6.5 'i yeşil (güvenli) etiket aldı. Can ve mal güvenliği açısından sakıncalı bulunan birçok asansör, yapılan denetimler sayesinde tespit edilerek iyileştirme dediğimiz revizyonların yapılması ile uygun hale getiriliyor" dedi. Hamamcıoğlu, kırmızı etiket alıp eksikleri giderilmeden kusurlu durumda bırakılan asansörlerin mühürlenerek hizmetten men edilebileceğini sözlerine ekledi.