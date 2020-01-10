Burdur’dan tanıtım atağı

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR Valiliği tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) katkılarıyla tarih, doğa, halk kültürü ve Burdur temalı tanıtım filmleri hazırlatıldı. Tarih, doğa, Yörük kültürü ve kent kültürü konseptli 4 bölümden oluşan tanıtım filmleri, Burdur Valiliği'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başlandı.İçerisinde kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tek tek anlatıldığı görüntülerin yer aldığı tanıtım filmleri binlerce beğeni aldı ve paylaşıldı. Son yıllarda özellikle Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ile dikkatleri çeken Burdur'da, Sagalassos Antik Kenti başta olmak üzere tarihi değerler, gül ve lavanta bahçeleri filmler ile tanıtıldı.Burdur Valisi Hasan Şıldak, film çalışmalarının yaklaşık 1 yıl sürdüğünü anlattı. Burdur'un önemli bir kültür mozaiğine sahip olduğunu vurgulayan Şıldak, "Burdur'un sahip olduğu bu turizm kapasitesinin geniş kitlelere duyurulması için harekete geçtik. Ümit ediyoruz bu hem ulusal hem uluslararası düzeyde ses getirecek ve ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.