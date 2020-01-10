Çiçekleri Soldurmayalım’da yeni dönem

ANTALYA Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve İşkur Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çiçekleri Soldurmayalım' projesinin yeni dönem açılışı gerçekleşti.Suça karışma riski yüksek ve dezavantajlı çocukları suçtan uzak tutmak adına mesleki eğitim vermeyi amaçlayan, 2014 yılında başlayan projenin yeni dönem açılışında konuşan Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar, dezavantajlı 15-45 yaş arası çocuk ve ailelerinin dahil edildiği projede pasta yapımı ve sunumu, ev tipi klima bakımı ve montajı ile saça kalıcı ve geçici şekil verme kurslarını kapsayan eğitimler verildiğini söyledi.Tatar, "2014 yılından itibaren açılan tüm kurslara toplam 410 kursiyer kaydettirilmiş, 305 kursiyer mezun olmuş, mezun olan ve çalışmak isteyen 207 çocuğun istihdamı sağlanmıştır" dedi. Konuşmaların ardından davetliler anı fotoğrafı çektirdi. AESOB toplantı salonunda düzenlenen açılışa Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih İnce Yavuz ile esnaf oda başkanları, kursiyerler ve polis ekipleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU