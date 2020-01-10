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Dünyayı kucaklamayı bekliyor

’nin dördüncü çift kol nakillisi (26) ameliyatın ardından ilk kez dışarı çıktı. Hastane bahçesinde dolaşan Şimşek’in mutluluğuna anne ve babası eşlik etti

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Dünyayı kucaklamayı bekliyor
ANTALYA'DA yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

44 GÜN OLDU
Yusuf Oğuz Şimşek, ameliyatın ardından ilk kez dışarı çıktı. Annesi Mukaddes ve babası Mustafa Şimşek eşliğinde tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkan Yusuf Oğuz Şimşek, bir süre hastane bahçesinde dolaştırıldı. Yusuf Oğuz Şimşek kısa turun ardından yeniden odasına götürüldü. Zabıta memuru olan baba Mustafa Şimşek, ameliyatın üzerinden 44 gün geçtiğini, oğlunun ilk kez dışarı çıktığını söyledi. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıktıklarını belirten Mustafa Şimşek, "Her şey yolunda. Taburcu olacağız. Tedaviye artık evde devam edeceğiz" dedi.
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