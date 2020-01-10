Endoskopi sırasında öldü

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ISPARTA'DA, Ramazan Gök (54) mide rahatsızlığı nedeniyle gittiği Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan endoskopi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Gök'ün oğlu, babasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek, şikayetçi oldu.Gök'ün oğlu Tekin Gök, "Babam midesinden rahatsızdı. Başka rahatsızlığı yoktu. Endoskopi sırasında fenalaştı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Başhekim ve diğer yetkililer ile görüştük. Endoskopi esnasında bir komplikasyon geliştiğini söylediler. Savcılığa şikayetçi oldum. Babamın ihmal sonucu öldüğüne inanıyorum. Otopsi raporu üç ay sonra çıkacakmış. Babam dışında, aynı yerde endoskopi olan 3 hastanın daha yoğun bakımda olduğunu biliyorum. Sorumlular hakkında soruşturma açılsın" dedi.