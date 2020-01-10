Fırtına sonrası sörf keyfi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde 3 gündür etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen bir grup sörfçü soluğu denizde aldı. Bu anları keyfe çeviren sörf tutkunları tahtalarıyla kendilerini Keykubat Plajı'ndaki denizde dalgalara bıraktı.Sörf tahtasının üzerinde akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler, sahildekilerin de ilgisini çekti. Dalga boyu 3 metreyi bulan deniz sörfçüler saatlerce vakit geçirdi. Özge Kütahya, hobi olarak sörf yaptığını belirterek, "Sörf yaparken adrenalin ve heyecan hissediyorum. Çok güzel, herkesin yapmasını vasiye ediyorum. Bu kış günlerinde yapılabilecek en iyi spor" diye konuştu.