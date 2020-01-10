Hedefe giden yol

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son yıllarda LGS ve bursluluk sınavlarında başarıları ile dikkat çeken Cumhuriyet Gülhizar Osman Sarıca İmam Hatip Ortaokulu bu yıl LGS'de yine iddialı.Okulda öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için ilgi çekici projeler hayata geçiyor. Bu amaçla, okulda fen liseleri ve proje okullarını kazanma hedeflerini diri tutmak amacıyla Hedef Köşesi oluşturuldu. Öğrenciler arasında yapılan 'hedef değerlendirmesi' sonucuna göre oluşturulan köşede herkes kendine göre bir hedef belirliyor. Amaçlarına ulaşmak için öğrenciler derslerine ve sınavlara odaklanmalarının arttığı gözlemlendi. Korkuteli, İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Burdur ve Denizli Fen Liseleri ile Proje İmam Hatip Liseleri'nin bulunduğu 12 okul hedef köşesinde yerini aldı.