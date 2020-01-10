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Hedefe giden yol

Korkuteli’de, Cumhuriyet Gülhizar Osman Sarıca İmam Hatip Ortaokulu başarıda iddiasını yine ortaya koydu. LGS’de derece yapmak isteyen okulda öğenciler için 12 hedef için yol belirlendi

ADEM DURMAZ Akdeniz
Giriş Tarihi: 10.1.2020
Hedefe giden yol
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son yıllarda LGS ve bursluluk sınavlarında başarıları ile dikkat çeken Cumhuriyet Gülhizar Osman Sarıca İmam Hatip Ortaokulu bu yıl LGS'de yine iddialı.

İSTİKAMET BAŞARI
Okulda öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için ilgi çekici projeler hayata geçiyor. Bu amaçla, okulda fen liseleri ve proje okullarını kazanma hedeflerini diri tutmak amacıyla Hedef Köşesi oluşturuldu. Öğrenciler arasında yapılan 'hedef değerlendirmesi' sonucuna göre oluşturulan köşede herkes kendine göre bir hedef belirliyor. Amaçlarına ulaşmak için öğrenciler derslerine ve sınavlara odaklanmalarının arttığı gözlemlendi. Korkuteli, İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Burdur ve Denizli Fen Liseleri ile Proje İmam Hatip Liseleri'nin bulunduğu 12 okul hedef köşesinde yerini aldı.
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