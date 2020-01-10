İçindeki ışık yeter

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da beş yıl önce görme yeteneğini kaybettikten sonra kimseye ihtiyaç duymadan yaşamayı öğrenen 68 yaşındaki Mine Gülaydın, hayata pozitif bakış açısıyla dikkati çekiyor. Gülaydın, 50 yaşından sonra görme ve duymada sıkıntı yaşamaya başladı. Önce geceleri sonra da gündüzleri uzağı görememeye başlayan Gülaydın'ın dünyası, tedavilere rağmen beş yıl önce tamamen karardı.Gülaydın, görme yetisini kaybedince bir süre ne yapacağını bilemedi. Beyaz Baston Görmeyenler Derneği'nde günlük yaşam eğitimleri ile hayata tutunan Gülaydın, artık kendi yemeğini pişirip, çamaşırını yıkıyor, hatta söküklerini bile dikebiliyor. Merkezde el işi yapmayı da öğrenen Gülaydın, yaptıklarıyla duvarlarını süslüyor. Hareketli bir hayatı olan, gezmeyi çok seven Mine Gülaydın'ın hikayesi, "İnsanın yeterki içindeki ışık sönmesin" dedirtiyor. Opera ve klasik müzik konserlerini hiç kaçırmayan, yazın da denize gitmeyi ihmal etmeyen Gülaydın, ne olursa olsun hayattan kopmamayı öğrendiğini sözlerine ekledi.