Şelalede renk cümbüşü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin rengi, geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağış sonrası çamurla karışınca kahverengiye döndü. Yağmur suyuyla birlikte adeta coşan şelalenin Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu noktada görsel şölen yaşandı.Düden'in denizle buluştuğu noktada çıkan gökkuşağı muhteşem bir manzara oluştururken, renk cümbüşüne dönen alanda bulunan turistler ise cep telefonlarına sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi. Her yağış sonrası şelalede böyle bir manzaranın oluştuğunu belirten vatandaşlardan Abdullah Yalçınkaya, Antalya'nın bu güzellikleriyle dünyanın sayılı kentlerinden olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte şelaleyi gezen Mutlu Karataş da, "Burası Antalya'nın göz bebeği, çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Kızım gökkuşağını çok sevdiği için ona göstermek istedik. Düden çamurlu da olsa güzel bir görüntüsü var" diye konuştu. Karataş'ın eşi Bilge Karataş ise, "Baktıkça insanın içi açılıyor, stresten uzaklaşıyor insan" ifadelerini kullandı.