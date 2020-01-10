Sokak köpeklerine dost eli

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, MAKÜ Geçici Köpek Konaklama Oteli'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Soğuk kış günlerinde köpekler için geçici konaklama otelinin yapıldığını belirten Rektör Korkmaz, "Üniversitemizin doğal alanı oldukça geniş olduğu için bölgede çok sayıda köpek bulunuyor. Öğrencilerimizin ilgisi ve sevgisi, onları beslemek ve bakmak istediklerinden dolayı özellikle yavru köpekleri bu soğuk kış günlerinde başı boş bırakmamak amacıyla tesisi kurduk" dedi.Aynı anda 50-60 köpeği barındırabildiklerini belirten Korkmaz, "Otel ile soğuk günlerde hastalıktan ölmemeleri için bakımları, aşı ve tedavileri de yapılıyor" dedi. Rektör Korkmaz, hayvanların bakımı, temizliği ve yiyeceklerin seçimi gibi konularda öğrencilerin görev aldığını, üniversitenin ise masrafları karşıladığını söyledi. Rektör, amaçlarının yavruları sahiplenmek olduğunu anlattı.Korkmaz, "Bizler idari organizasyonda yer alıyoruz ama asıl görevi öğrencilerimiz yapıyor ve bundan çok mutlu oluyoruz" diye konuştu. Öğrenciler bu çalışmayı, MAKÜGönüllü Ol Topluluğu ile yürütüyor. MAKÜ Pati Proje sorumlusu Ayşe Arı, köpeklerin hem barınma hem de sevgi ihtiyaçlarının otel sayesinde karşılandığını, projenin Türkiye'ye örnek olmasını temenni etti.

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