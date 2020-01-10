Tek ayakkabı ile finallere koştu

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Kuşadası Adagöl Kros Parkuru'nda yapılan müsabakalara 17 ilden 88 takım ve yaklaşık 400 sporcu katıldı.
Yarışmada 3 bin metrede koşan Isparta Spor Liseli öğrencisi Yağmur Baykal, start çıkışında sağ ayakkabısına basılması sonrasında tek ayakkabısıyla koşmaya başladı.
AZMİN ZAFERİ
Baykal, çıkan ayakkabısına rağmen, bir ayağında çorap diğer ayağında ayakkabıyla koşarak yarışı o şekilde tamamladı.
Takımının ikinci olmasına
büyük katkı sağlayan Baykal,
yaklaşık 3000 metre
çorapla koştuğu yarışı sekizinci
sırada bitirdi. Baykal,
soğuk hava ve zor şartlara
rağmen yarışı bırakmayarak,
takım tasnifine
büyük katkı sağladı. Yağmur
Baykal'ın azmi, takımının
10 Şubat'ta Osmaniye'de
yapılacak Türkiye
şampiyonasına katılma
hakkını kazandırdı.
İŞTE O GURUR TAKIMLARI...
Spor Lisesi Genç Kız Kros A Takımı'nda, Yağmur Baykal, Asiye Nur Sancar, Edanur Yavuz, İpek Nur Oğan, Melike Akkuş ve Sümeyye Karakuytu
yer aldı. Spor Lisesi Genç Erkek Takımı da grup üçüncüsü olarak Türkiye Finallerine katılma hakkını elde etti. Takımda, Semih Can Kaçar, Mert Dinçer, Mevlüt Can Karaboyalı, Naji Mohammed Saleh, Hasan Yerlikaya ve Ömer Çetinkaya isimli sporcular yer aldı.