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Tek ayakkabı ile finallere koştu

Ispartalı atlet ’ın, yarışın başında rakibi ayağına basınca ayakkabısı çıktı. Ara vermeden yarışa devam eden genç atlet tek ayakkabı ile yarışı kazandı

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Tek ayakkabı ile finallere koştu
Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Kuşadası Adagöl Kros Parkuru'nda yapılan müsabakalara 17 ilden 88 takım ve yaklaşık 400 sporcu katıldı. Yarışmada 3 bin metrede koşan Isparta Spor Liseli öğrencisi Yağmur Baykal, start çıkışında sağ ayakkabısına basılması sonrasında tek ayakkabısıyla koşmaya başladı.

AZMİN ZAFERİ
Baykal, çıkan ayakkabısına rağmen, bir ayağında çorap diğer ayağında ayakkabıyla koşarak yarışı o şekilde tamamladı. Takımının ikinci olmasına büyük katkı sağlayan Baykal, yaklaşık 3000 metre çorapla koştuğu yarışı sekizinci sırada bitirdi. Baykal, soğuk hava ve zor şartlara rağmen yarışı bırakmayarak, takım tasnifine büyük katkı sağladı. Yağmur Baykal'ın azmi, takımının 10 Şubat'ta Osmaniye'de yapılacak Türkiye şampiyonasına katılma hakkını kazandırdı.

İŞTE O GURUR TAKIMLARI...
Spor Lisesi Genç Kız Kros A Takımı'nda, Yağmur Baykal, Asiye Nur Sancar, Edanur Yavuz, İpek Nur Oğan, Melike Akkuş ve Sümeyye Karakuytu yer aldı. Spor Lisesi Genç Erkek Takımı da grup üçüncüsü olarak Türkiye Finallerine katılma hakkını elde etti. Takımda, Semih Can Kaçar, Mert Dinçer, Mevlüt Can Karaboyalı, Naji Mohammed Saleh, Hasan Yerlikaya ve Ömer Çetinkaya isimli sporcular yer aldı.

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Tek ayakkabı ile finallere koştu
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