Tek ayakkabı ile finallere koştu

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.Yarışmada 3 bin metrede koşan Isparta Spor Liseli öğrencisi Yağmur Baykal, start çıkışında sağ ayakkabısına basılması sonrasında tek ayakkabısıyla koşmaya başladı.Baykal,Takımının ikinci olmasınabüyük katkı sağlayan Baykal,yaklaşık 3000 metreçorapla koştuğu yarışı sekizincisırada bitirdi. Baykal,soğuk hava ve zor şartlararağmen yarışı bırakmayarak,takım tasnifinebüyük katkı sağladı. YağmurBaykal'ın azmi, takımının10 Şubat'ta Osmaniye'deyapılacak Türkiyeşampiyonasına katılmahakkını kazandırdı.Spor Lisesi Genç Kız Kros A Takımı'nda,yer aldı. Spor Lisesi Genç Erkek Takımı da grup üçüncüsü olarak Türkiye Finallerine katılma hakkını elde etti. Takımda, Semih Can Kaçar, Mert Dinçer, Mevlüt Can Karaboyalı, Naji Mohammed Saleh, Hasan Yerlikaya ve Ömer Çetinkaya isimli sporcular yer aldı.

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