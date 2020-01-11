3.5 milyar dolarlık iki fuar kapılarını açıyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'DE alanlarında en büyük fuarlar olan 31'inci ANFAŞ Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment) ile 27'nci ANFAŞ Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product) eş zamanlı olarak 15-18 Ocak tarihlerinde kapılarını açıyor.Fuar tanıtım toplantısında konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, bu yılki fuarlarda 600'ün üzerinde firma, 3 bin 700'den fazla markanın yer alacağını, 50 binden fazla yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçi beklediklerini söyledi. Fuarlarla 3.5 milyar dolarlık ticaret harca oluşacağını vurgulayan Ali Bıdı, ABD, Çin ve Hindistan dahil 70 ülkeden alım heyetinin de fuara katılacağını söyledi. Toplantıya ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın da olduğu fuar destekçisi kurum temsilcileri de katıldı.