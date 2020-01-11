Bizim Ruslar’dan renkli kutlama

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA yerleşik yaşayan Rus vatandaşları, Rus Sanat ve Kültür Derneği'nin öncülüğünde 5M Migros'ta renkli bir kutlamaya imza attı. İki saat süren yeni yıl etkinliğinde 13 sanat okulundan yaklaşık 250 öğrenci özel şarkılar ve renkli danslarla seyirciyi coşturdu. En çok dikkat çeken isim genç şarkıcı Berkay Kendigül oldu. Berkay muhteşem performansı ile büyük alkış aldı. Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, yeni yıl heyecanını Antalya'da yaşattıklarını, masal gibi bir etkinliğe imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Konuşmasında dostluk mesajı veren Balcı, "Antalya'dan yayılan bu pozitif enerji Türkiye-Rusya arasında güçlü işbirliğini ve dostluğu arttıracaktır. Antalya'da yaşayan 120 binden fazla Rus dilini konuşan vatandaşın en büyük yeni yıl dileği dünyada barıştır" diye konuştu